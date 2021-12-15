Российский актер Кузнецов сыграл в третьей части «Фантастических тварей»

Скорее всего, он получил роль одного из мракоборцев.

Актёр Александр Кузнецов, сыгравший в сериале «Содержанки», появится в будущем фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Он сыграет некого Гельмута. На фан-порталах о Гарри Поттере есть персонаж Гельмут Вайс — один из первых мракоборцев Магического Конгресса Управления по Северной Америке.

В новом фильме профессор Альбус Дамблдор постарается остановить Геллерта Грин-де-Вальда, который хочет поработить весь волшебный мир. С помощью Ньюта Саламандера Дамблдор попробует остановить злодея.

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«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет на российские экраны 7 апреля 2022 года.