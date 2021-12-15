Туман, мокрый снег и дождь — погода в Ленобласти на 16 декабря

В четверг, 16 декабря, в Ленобласти будет облачно.
В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2…+3°С. На дорогах местами гололедица.
Водителей просят быть аккуратными на дорогах и проверить информацию о закрытии трасс.
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15.12.2021 97