Туман, мокрый снег и дождь — погода в Ленобласти на 16 декабря

В четверг, 16 декабря, в Ленобласти будет облачно.

В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -2…+3°С. На дорогах местами гололедица.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и проверить информацию о закрытии трасс.