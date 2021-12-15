Александр Дрозденко назначен секретарем регионального отделения «Единой России»

На конференции Ленинградского отделения партии «Единая Россия», которая проходит в Гатчине, члены партии тайным голосованием выбирали секретаря президиума и руководителя региональной контрольной комиссии.

На должность секретаря выдвинули две кандидатуры. По итогам голосования секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» избран Александра Дрозденко. За него свой голос отдало 119 человек. Ранее эту должность занимал действующий спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

«Я хочу поблагодарить за оказанное доверие. Руководить партией — это огромная ответственность и большая честь. Я надеюсь, что смогу оправдать возложенные на меня ожидания. Надеюсь, что наша работа будет совместной, полезной и эффективной для жителей Ленинградской области»6 – отметил Александр Дрозденко.

Напомним, участники конференции подводят итоги избирательной кампании 2021 года и результаты работы регионального отделения партии.