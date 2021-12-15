«Удачно» припаркованный спорткар устроил «коллапс» на одной из улиц Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербуржцы жалуются на нерадивого владельца дорогой иномарки, из-за которой затруднено движение на набережной реки Карповка.

Кадры с места инцидента публикуют в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 15 декабря.

На набережной реки Карповки «гениальный» водитель за счёт своей прекрасной парковки устроил дорожный коллапс, — делится автор снимков.
"Удачно" припаркованный спорткар устроил "коллапс" на одной из улиц Петербурга Петербург, парковка, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
"Удачно" припаркованный спорткар устроил "коллапс" на одной из улиц Петербурга Петербург, парковка, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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"Удачно" припаркованный спорткар устроил "коллапс" на одной из улиц Петербурга Петербург, парковка, ДТП, авария
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