Гатчина получила статус исторического поселения

О судьбе памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Для нас важно находить баланс между динамичностью развития субъекта и сохранением культурного наследия. Такой подход мы применяем и к историческим поселениям. В настоящее время еще два населенных пункта получают этот статус, в том числе Гатчина», ― рассказал Владимир Цой.

Историческое поселение — это статус, который присваивается государством населенному пункту согласно федеральному закону. Также статус исторического поселения — это еще и оценка, которую получает город в масштабе культурного наследия всей РФ. В этом статусе для поселений главное — особые требования к градостроительным регламентам для сохранения исторической среды и возможность получить дополнительные возможности для привлечения финансов для реставрации и благоустройства.

Также Владимир Цой рассказал, в этом году завершились консервационные работы на усадебном доме в Тайцах. Сейчас готовится проект реставрации усадьбы, а в 1 полугодии 2022 года проект пройдет экспертизу. Работы на парковых постройках также начнутся в следующем году.