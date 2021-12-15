Дорожники заменили указатель с ошибкой в названии поселка Житково

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Выборгском районе Ленобласти на одном из недавно установленных дорожных знаков подрядчики случайно переименовали поселок Житково в «Жидково».

Ошибку заметили местные жители. Сегодня, 15 декабря, неправильный знак на участке дороги «Выборг — Смирново» был заменен на новый.

«Дорожники благодарны жителям за столь единодушную реакцию, благодаря которой ошибка подрядчика была быстро найдена», — отметили в дорожном комитете Ленобласти.

В минувшие выходные в соцсетях обсуждалось еще одно переименование станции с ошибкой и тоже в Выборгском районе — тогда станция «Лазаревка» стала «ЛазОревкой».