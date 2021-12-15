Перебежчик из Африки прятался от пограничников под полом автобуса в Ивангороде

Автор: Гузель Галимова
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Пограничники поймали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу с Евросоюзом в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, нарушителя нашли в автобусе направлением » Петербург — Таллин» на пункте пропуска в Ивангороде. Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины.

Перебежчик из Африки прятался от пограничников под полом автобуса в Ивангороде пограничники, Кингисеппский район, иностранец, Ивангород
Перебежчик из Африки прятался от пограничников под полом автобуса в Ивангороде пограничники, Кингисеппский район, иностранец, Ивангород
Перебежчик из Африки прятался от пограничников под полом автобуса в Ивангороде пограничники, Кингисеппский район, иностранец, Ивангород
Перебежчик из Африки прятался от пограничников под полом автобуса в Ивангороде пограничники, Кингисеппский район, иностранец, Ивангород
Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Перебежчик рассказал, что планировал через Эстонию попасть в Германию в поисках лучшей жизни. Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

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Перебежчик из Африки прятался от пограничников под полом автобуса в Ивангороде пограничники, Кингисеппский район, иностранец, Ивангород
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