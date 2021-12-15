Инфляция в России под конец года замедлилась до 8,11%

В Минэкономразвития отметили хоть и не значительное, но замедление роста цен на непродовольственные товары до 0,15%.

Об этом вечером, 15 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Так, Инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 8,11% в годовом выражении. Неделю назад этот показатель составлял 8,28%.

«За неделю с 7 по 13 декабря инфляция замедлилась до 0,06% после 0,07% неделей ранее. Продолжилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,9% после -0,83%) за счет услуг зарубежного туризма (поездка в Турцию: -21,65% после -17,11% неделей ранее)», — сообщают в ведомстве.

Также Минэкономразвития зафиксировало падение роста цен на непродовольственные товары до 0,15%, однако на продовольственные товары цены увеличились на 0,36%.