Финляндия собирается продлить ограничения на границе, в том числе с Россией

Ограничительные меры в Финляндии планируют продлить до 16 января 2022 года.

Как сообщает ТАСС в среду, 15 декабря, правительство Финляндии планирует продлить действие ковид-ограничений на границах для целого ряда стран. В этот список попала и Россия. Ограничительные меры продлят до 16 января. Кроме того, будут ужесточены правила въезда.

Меры по обеспечению безопасности здравоохранения будут ужесточены, а действующие ограничения на внешних границах продлены до 16 января 2022 года (ранее они действовали до 19 декабря), — говорится в сообщении.

На данный момент россияне могут попасть в Финляндию только если они являются членами семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатами, держателями служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств.

Ранее мы писали о том, что несмотря на распространение нового штамма коронавируса, из-за которого ранее хотели отложить возобновление сообщения между странами, поезд «Аллегро» все-таки запустили с 12 декабря.