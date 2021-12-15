Словарь коренных малочисленных народов Ленобласти пополнился новым словом

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «взгляд».

О взглядах, как и о вкусах, не спорят. Но иметь свой взгляд на жизнь очень полезно, считают в комитете. Вместе с тем сотрудники рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.