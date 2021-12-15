В Выборге нашли старинный кирпич с посланием последнего католического монаха

Старинный кирпич обнаружили еще несколько лет назад, когда разбирали пристройку к дому на улице Прогонная в Выборге Ленобласти.

Артефакт несколько лет пролежал забытым, пока специалисты не решили изучить его подробно. Под двумя слоями грязи и сажи появились на поверхности процарапанные буквы. Надпись гласила Ultimus Wyborgh monachus an MDXXXIV Humilis Jacob Molde. Фразу перевели как «Последний выборгский монах 1534 г. Смиренный Якоб Мольде».

Фото: Владимир Жак

По словам выборгского краеведа и художника Владимира Жака, теперь известно имя монаха, который покинул Выборг последним после проведенной в городе реформации католической церкви.

Вероятно, кирпич использовали во время возведения хозяйственных пристроек Францисканского монастыря. После закрытия здание разобрали, а камни и кирпичи использовали вторично при строительстве на соседних участках.