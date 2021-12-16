Коронавирус подтвердился еще у 350 жителей Ленобласти — данные на 16 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 350 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 декабря.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+10), Ефимовский (+1), Бор (+1), Коли (+1).

Волосовский район: Курск (+1), Ущевицы (+1).

Волховский район: Волхов (+11), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1), Новая Ладога (+2), Селиваново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+22), Кудрово (+10), Янино-1 (+5), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+2), Сертолово (+9), им. Морозова (+3), Старая (+3), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+2), Юкки (+1), им. Свердлова (+2), Дунай, СНТ Электропульт (+1), Хапо-Ое (+1), Ненимяки (+1), Стеклянный (+1), Токкари (+2), Дранишники (+1), Лаврики (+1), Керро (+1), СНТ Березовая роща (+1).

Выборгский район: Выборг (+10), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Рощино (+4), Ольшаники (+1), Селезнево (+4), Светогорск (+6), Сосновый Бор (+1), Гаврилово (+3), Лесогорский (+1), Высоцк (+1), Возрождение (+1), Пушное (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+23), Тайцы (+2), Кобралово (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+6), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+1), Семрино (+2), Большое Верево (+1), Мины (+1), Пудость (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+19), Кусино (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Старая Малукса (+1), Шум (+1), Сухое (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+2).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Новополье (+1), Новогорелово (+2), Иннолово (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Оржицы (+1), Келози (+1), Дятлицы (+1), Глобицы (+1), Таменгонт (+1), Таменгонт (+1), Глядино (+1).

Лужский район: Луга (+5), Толмачёво (+1), Ретюнь (+1), Мшинская (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+10).

Приозерский район: Приозерск (+11), Сосново (+1), Саперное (+2), Снегиревка (+1), Кузнечное (+2), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Суходолье (+1), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+19).

Тихвинский район: Тихвин (+20), Мелегежская Горка (+1), Кулига (+1).

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Ульяновка (+2), Тарасово (+1), Федоровское (+2), Форносово (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1).