Проезд грузовиков к поселку Усть-Луга ограничат до конца 2026 года

Автор: Кира Нагорная
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Ограничения на проезд на региональной трассе «Подъезд к поселку Усть-Луга» вступит в силу с 30 декабря

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Фото: Lenobl.ru
«Меры продиктованы необходимостью повышения безопасности дорожного движения в период организации больших строек в этой части Кингисеппского района и снижения нагрузки на значимую для населенного пункта магистраль», — отметили в дорожном комитете Ленинградской области.

Запрет проезда будет действовать для машин с разрешенной максимальной массой больше трех с половиной тонн. Также дорожники сейчас запрещают парковки на обочинах участков региональных трасс Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп, Лужицы — Первое мая и Остров — Струпово.

Отметим, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, строительство которого началось в 2021 году, станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд м³ газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

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