Ранее ivbg.ru рассказывал, что неделю назад Выборгская епархия представила календарь «Мой выбор» на 2022 год с черно-белыми снимками священников, которые решили посвятить свою жизнь служению Богу и людям в возрасте 20-25 лет.

Календарь выпустили в честь юбилея — в следующем году епархии исполняется 130 лет. Тираж составил 150 экземпляров. Однако, на календарь, который был представлен 9 декабря, возник такой спрос, что его тираж пришлось увеличить.

Фото: Выборгская епархия

Напомним, автором фотографий стал петербургский фотохудожник Александр Стрелков.

«В первую очередь, акцент в фотографиях на взгляде, на стремлении узнать священника ближе. И я считаю, что календарь рассказывает о выборе сильных людей — выборе, которым можно гордиться», — отметил Стрелков.