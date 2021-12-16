Ранее ivbg.ru рассказывал, что неделю назад Выборгская епархия представила календарь «Мой выбор» на 2022 год с черно-белыми снимками священников, которые решили посвятить свою жизнь служению Богу и людям в возрасте 20-25 лет.
Календарь выпустили в честь юбилея — в следующем году епархии исполняется 130 лет. Тираж составил 150 экземпляров. Однако, на календарь, который был представлен 9 декабря, возник такой спрос, что его тираж пришлось увеличить.
Фото: Выборгская епархия
Напомним, автором фотографий стал петербургский фотохудожник Александр Стрелков.
«В первую очередь, акцент в фотографиях на взгляде, на стремлении узнать священника ближе. И я считаю, что календарь рассказывает о выборе сильных людей — выборе, которым можно гордиться», — отметил Стрелков.
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16.12.2021 53