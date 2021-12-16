Трехлетнего ребенка госпитализировали после лобового ДТП на «Нарве»

Авария произошла вечером 15 декабря на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.
Автомобиль Geely по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, в котором и находился ребенок. В результате аварии пострадали три человека: двое взрослых и трехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Проводится проверка.
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