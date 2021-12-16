Сергей Перминов исполнит мечту жителя Ленобласти с «Елки желаний» – видео

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов 16 декабря в Москве поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», запущенной президентом России три года назад.

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Пожелания сирот, детей из малообеспеченных семей, малышей и пожилых людей с тяжелым заболеванием помещены в украшениях на новогоднем дереве. В бумажном шаре, выбранном Сергеем Перминовым, было желание получить игровую приставку от Вячеслава Захарова.