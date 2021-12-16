Петербург обошел Париж, Лондон, Рим и Нью-Йорк на World Travel Awards

В престижной международной премии World Travel Awards Санкт-Петербург победил сразу в четырех номинациях.

Санкт-Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро и Пекин в главной номинации «Ведущее городское направление мира».

А «Ведущим городом культурного туризма» Санкт-Петербург признают уже в шестой раз. Первым город стал и в номинации «Ведущая маркетинговая кампания мира» за проект «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география».

Совместно с Москвой Петербург разделил первое место в номинации «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма» за программу «Два города — миллион впечатлений».