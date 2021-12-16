В Петербурге объявили план «Перехват» после ранения полицейского наркокурьерами

Правоохранители организовали операцию по задержанию молодой пары наркокурьеров на Горском кладбище в Курортном районе Петербурга.

О происшествии стало известно в четверг, 16 декабря. Как пишет Фонтанка, работники ОМВД выследили молодую пару — парня и девушку, которые пришли на погост в районе Сестрорецка, чтобы разложить закладки с наркотиками. Во время задержания курьеры оказали полицейским сопротивление — девушка распылила газ из баллончика, а молодой человек порезал руку оперативнику.

После этого они добежали до автомобиля и скрылись. В Петербурге объявлен план «Перехват».