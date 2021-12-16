В Петербурге объявили план «Перехват» после ранения полицейского наркокурьерами

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Правоохранители организовали операцию по задержанию молодой пары наркокурьеров на Горском кладбище в Курортном районе Петербурга.

О происшествии стало известно в четверг, 16 декабря. Как пишет Фонтанка, работники ОМВД выследили молодую пару — парня и девушку, которые пришли на погост в районе Сестрорецка, чтобы разложить закладки с наркотиками. Во время задержания курьеры оказали полицейским сопротивление — девушка распылила газ из баллончика, а молодой человек порезал руку оперативнику.

После этого они добежали до автомобиля и скрылись. В Петербурге объявлен план «Перехват».

Вам будет интересно
В Петербурге объявили план "Перехват" после ранения полицейского наркокурьерами ранил полицейского, план «Перехват», Петербург, наркотики, закладчик
Трое приезжих вымогали у предпринимателя из Петербурга почти 19 млн рублей
Троих уроженцев соседних республик в возрасте от 25 до 36 лет задержали правоохранители в Петербурге за вымогательство крупной суммы денег...
16.12.2021 33
Автор