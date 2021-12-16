Трое приезжих вымогали у предпринимателя из Петербурга почти 19 млн рублей

Троих уроженцев соседних республик в возрасте от 25 до 36 лет задержали правоохранители в Петербурге за вымогательство крупной суммы денег у бизнесмена.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти днем, 16 декабря. Как стало известно, подозреваемые назначили встречу с предпринимателем в кафе на Аптекарской набережной с целью вымогательства у него 18 миллионов 800 тысяч рублей.

В ходе беседы между ними произошел конфликт и один из вымогателей достал пистолет. В связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья потерпевшего было принято решение о задержании подозреваемых прямо на месте.

Все трое задержанных были доставлены в отдел полиции. В ходе досмотра у одного из них полицейские изъяли травматический пистолет. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.