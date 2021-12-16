Трое приезжих вымогали у предпринимателя из Петербурга почти 19 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Троих уроженцев соседних республик в возрасте от 25 до 36 лет задержали правоохранители в Петербурге за вымогательство крупной суммы денег у бизнесмена.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти днем, 16 декабря. Как стало известно, подозреваемые назначили встречу с предпринимателем в кафе на Аптекарской набережной с целью вымогательства у него 18 миллионов 800 тысяч рублей.

В ходе беседы между ними произошел конфликт и один из вымогателей достал пистолет. В связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья потерпевшего было принято решение о задержании подозреваемых прямо на месте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все трое задержанных были доставлены в отдел полиции. В ходе досмотра у одного из них полицейские изъяли травматический пистолет. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Вам будет интересно
Трое приезжих вымогали у предпринимателя из Петербурга почти 19 млн рублей фсб, предприниматели, Петербург, вымогатели
Буйный мужчина решил проверить бойцовские навыки петербургских полицейских в метро - видео
На видео очевидцы запечатлели момент задержания неуравновешенного мужчины на станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге. Свидетели отмечают, что задержанный внезапно...
15.12.2021 118
Автор