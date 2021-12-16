Подозреваемого в похищении и убийстве 13 лет назад арестовали в Петербурге

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, заключен под стражу Мубариз Мамедов, обвиняемый в похищении и убийстве человека 13 лет назад.

Следствие установило, что в марте 2008 года Мамедов вместе с сообщниками похитил мужчину, причастного к убийству его родственника. Подельники подъехали к дому № 52 на Малой Балканской улице, усадили жертву в автомобиль, увезли и пытали.

Под пытками он признался в содеянном. После этого мужчину убили, а его тело спрятали. Следствие было приостановлено, но затем возобновлено. Мубаризу Мамедову предъявлено обвинение, вину он не признал.