Получение водительских прав в России может стать сложнее

Российским автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для подготовки будущих водителей.

Экспертный центр «Движение без опасности» опубликовал вариант программы для обучения в автошколах для получения прав на категорию «B», передают РИА Новости со ссылкой на Autonews.

Предложенную инициативу обсудят в Минпросвещения с участием представителей автошкол. Программа предполагает сократить количество часов на освоение теории и практики со 190 и 188 до 146 и 144. Это удалось сделать за счет того, что часть теории учащиеся будут осваивать самостоятельно под контролем преподавателей. Такие нововведения, в основном, предлагается ввести, поскольку нередко в автошколы приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий.

Вам будет интересно Госдума одобрила в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон о введении в России QR-кодов в общественных местах. Информацией об этом стало известно... 16.12.2021 77

В качестве новых упражнений авторы программы предложили следующие элементы:

Парковка в торговом центре;