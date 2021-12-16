Получение водительских прав в России может стать сложнее

Российским автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для подготовки будущих водителей.
Экспертный центр «Движение без опасности» опубликовал вариант программы для обучения в автошколах для получения прав на категорию «B», передают РИА Новости со ссылкой на Autonews.
Предложенную инициативу обсудят в Минпросвещения с участием представителей автошкол. Программа предполагает сократить количество часов на освоение теории и практики со 190 и 188 до 146 и 144. Это удалось сделать за счет того, что часть теории учащиеся будут осваивать самостоятельно под контролем преподавателей. Такие нововведения, в основном, предлагается ввести, поскольку нередко в автошколы приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий.
В качестве новых упражнений авторы программы предложили следующие элементы:
Парковка в торговом центре;
- Движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево;
- Движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево;
- «Габаритный круг»;
- Движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте;
- Парковка под углом 90 градусов;
- Параллельная парковка;
- Разворот в ограниченном пространстве.