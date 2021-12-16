Госдума одобрила закон о QR-кодах в общественных местах

Автор: Анастасия Щербакова
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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон о введении в России QR-кодов в общественных местах.

Информацией об этом стало известно Фонтанке днем, 16 декабря. Инициативу поддержали 329 парламентариев, против высказались 87, еще один воздержался.

«Мы законопроект до процедуры рассмотрения во втором чтении направим в регионы, в месячную рассылку для обсуждения», – сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 350 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 декабря.

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