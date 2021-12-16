Скончалась 90-летняя пенсионерка из Выборга, которая сама себя прооперировала

Спустя 21 день после госпитализации ушла из жизни пожилая жительница Выборгского района Ленобласти Клавдия Петрова, которая сама себе провела хирургическую операцию.

Пенсионерка скончалась четырьмя днями ранее в Ленинградском областном кардиодиспансере, перепрофилированном под ковид-госпиталь. Похоронить ее планируют рядом с мужем в поселке Гаврилово под Выборгом.

Точная причина смерти пока неизвестна, только сегодня провели экспертизу.

«Очень жаль, мама еще могла пожить, несмотря на основное заболевание. Сердце у нее было сильное», — рассказала 47news дочь Клавдии Петровой.

Ранее ivbg.ru подробно рассказывал об истории жительницы Гаврилово. Пенсионерка сама себе провела хирургическую операцию, не дождавшись плановой медпомощи. От безысходности она сделала на животе надрезы, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, появившуюся в результате осложнения из-за онкологии. Перед этим пенсионерка оставила предсмертную записку, адресованную дочери и внукам. Врачам тогда удалось спасти ее.