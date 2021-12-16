Водитель «Камаза» так торопился на стройку завода в Усть-Луге, что снес кладбищенские ограждения — фото

Водитель грузовика повредил ограждение могилы на кладбище в Кингисеппском районе Ленинградской области. «Камаз» принадлежит подрядчику, занимающимся строительством газоперерабатывающего завода в Усть-Луге.

Кадрами с места необычного ДТП поделились в группе Усть-Луга Live. Инцидент произошел 14 декабря на Кракольском кладбище. На происшесвтие отреагировал даже глава администрации Усть-Лужского поселения Павел Казарян.

Фото: Усть-Луга Live Фото: Усть-Луга Live

По словам чиновника, машина работает на стройке комплекса по переработке газа под Усть-Лугой. Данный инцидент быстро удалось решить — подрядчик извинился и заменил разбитую ограду.

«Примяла часть забора у надгробья. На этом месте захоронен мужчина 1932 года рождения. Подрядчик извинился. Уже купили новую ограду, покрасили и поставили», — рассказал Казарян.