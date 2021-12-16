Опрос: большинство россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания

Опрос показал, что 75% россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего на это жалуются жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Всего участниками социологического исследования стали 2675 российских соискателей из всех федеральных округов.
Так, россиянам предлагалось ответить на вопрос о том, замечают ли они у себя признаки эмоционального выгорания. Из 75% опрошенных каждый третий (36%) замечает у себя признаки расстройства: отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость.
35% респондентов считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Остальные 25% не замечают у себя ничего из вышеперечисленных признаков.
Также сервисы составили рейтинг субъектов страны, где чаще всего россияне испытывают эмоциональные проблемы:
- Новосибирск и Новосибирская область (92%).
- Казань и Республика Татарстан (85%).
- Санкт-Петербург и Ленинградская область (78%).
- Москва и Московская область (76%).
- Самара и Самарская область (73%).
- Екатеринбург и Свердловская область (68%).
- Краснодар и Краснодарский край (68%).