Опрос: большинство россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания

Опрос показал, что 75% россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего на это жалуются жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Всего участниками социологического исследования стали 2675 российских соискателей из всех федеральных округов.

Так, россиянам предлагалось ответить на вопрос о том, замечают ли они у себя признаки эмоционального выгорания. Из 75% опрошенных каждый третий (36%) замечает у себя признаки расстройства: отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость.

Вам будет интересно Врач Комаровский назвал опасными популярные у пенсионеров лекарства Врач и телеведущий Евгений Комаровский предостерег пожилых людей от приема капель при сердечных болях. Многие пенсионеры полагают, что прием капель помогает... 16.12.2021 37

35% респондентов считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Остальные 25% не замечают у себя ничего из вышеперечисленных признаков.

Также сервисы составили рейтинг субъектов страны, где чаще всего россияне испытывают эмоциональные проблемы: