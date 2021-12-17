Фото: Hyundai Accent столкнулся с грузовиком в Ям-Ижоре – водитель легковушки погиб

По информации ivbg.ru, 17 декабря около 04:00 на Московском шоссе в деревне Ям-Ижора Тосненского района Hyundai Accent столкнулась с грузовой машиной DAF.
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17.12.2021 60
Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Погибшего из салона с помощью гидравлического инструмента вырезали спасатели.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: vk.com/acclo