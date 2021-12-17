Видео: водитель иномарки едва не сбил пешехода в Петербурге, а после совершил наезд на сотрудников ДПС

Крайне наглый водитель в Петербурге мог отделаться штрафом за непропуск пешехода, однако решил пойти во все тяжкие — при остановке его машины сотрудниками ДПС, он совершил наезд на них и попытался скрыться. Задерживали лихача с применением оружия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу днем, 17 декабря, по проспекту Просвещения в Петербурге наряд ДПС остановил иномарку под управлением 32-летнего местного жителя. Мужчина не пропустил пешеходов на переходе, едва не сбив их, а после остановки отказался предоставлять документы. Попытавшись скрыться, он наехал на двоих инспекторов ДПС.

Один из пострадавших сотрудников применил оружие для задержания мужчины, выстрелив по колёсам машины. В результате водитель автомобиля был задержан и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Материалы проверки по данному инциденту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате применения табельного оружия пострадавших нет, — указано в сообщении.

За последнее время это не первый случай нападения на представителей закона. Минувшим днем в Петербурге объявили план «Перехват» после того, как молодая пара наркокурьеров ранила полицейского и скрылась.