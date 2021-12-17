Специалисты Россельхознадзора оформили сертификаты для 15 тонн шампиньонов на экспорт в Республику Беларусь.

Документы были оформлены в соответствии со всеми карантинными требованиями страны-получателя. Партия шампиньонов весом в 15 тонн была произведена на территории Ленобласти и в ближайшее время отправится в адрес фирмы, расположенной на территории Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Ленобласть готовится экспортировать торф, сиропы, кондитерские изделия и ягоды.