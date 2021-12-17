«Только отбирает время»: Агутин рассказал о своем участии в «Голубом огоньке»

53-летний артист поделился с подписчиками в Facebook о своем участии в музыкально-развлекательной передаче «Голубой огонек». Как пожаловался Агутин — ни денег, ни славы там уже не заработать.

Об этом делится портал Городовой в пятницу, 17 декабря. О реальном положении дел артистов, участвующих в новогоднем телешоу, Агутин рассказал в своем аккаунте после комментария его подписчика о том, что тот не любит такие передачи.

Агутин в комментарии признался, что такие программы не приносят ему никакого денежного заработка и славы, а лишь отнимают у время.