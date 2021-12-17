Дачную амнистию продлили до 2031 года

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Законом предусмотрен механизм, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом в упрощенном порядке. Для этого заявителю потребуется предоставить только технический план и правоустанавливающий документ на участок.

Также до 1 марта 2031 года гражданин, проживающий без права собственности в жилом доме, возведенном до 14 мая 1998 года, может рассчитывать на получение бесплатного земельного участка на территории, где расположена постройка.

При этом упрощенный порядок не распространяется на особо охраняемые природные территории.

Напомним, что в Ленобласти «дачную амнистию» можно оформить в МФЦ.