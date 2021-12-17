В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода на Невском проспекте

Суд в Петербурге заключил под стражу водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, один из которых погиб, а другой в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, в СИЗО он пробудет до 15 февраля 2022 года.

Напомним, вечером 15 декабря автомобиль на большой скорости сбил пешеходов на Невском проспекте. Водитель иномарки проехал на красный свет. Машину остановил столб. Мужчина был сильно пьян. В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход погибла на месте, а 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.