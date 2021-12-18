В Петербурге девушка впала в кому после шуточной «борьбы» с сокурсником в снегу

В Приморском районе Петербурга 22-летняя девушка, играя со своим сокурсником и дурачась в снегу, серьезно пострадала и впала в кому.

Инцидент произошел поздно вечером 14 декабря на проспекте Испытателей, где находится общежитие университета. На кадрах видно, что парень несколько раз роняет девушку в снег, им явно весело. В какой-то момент девушка падает и уже не встает.

Пострадавшую, уроженку Сыктывкара, госпитализировали в состоянии клинической смерти. В настоящее время она находится в коме.

В отношении 23-летнего студента НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Обстоятельствах произошедшего устанавливаются.