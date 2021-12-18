Пятилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Кудрово

Мальчик выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел вечером 17 декабря на улице Английской в Кудрово. Из окна квартиры на шестом этаже выпал пятилетний мальчик. Ребенка с многочисленными переломами и тяжелыми травмами головы, живота, рук и ног доставили в больницу.
Известно, что в тот день он с братом гостил у бабушки. По предварительным данным, женщина ушла на прогулку с одним из внуков, а в это время другой открыл окно и, не удержавшись, выпал.
Следком начал проверку.
Ранее ivbg.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в поселке Победа Выборгского района. Там шестиклассница выпала из окна пятого этажа после конфликта с сестрой.