На охрану детей в Волховском районе потратят 28 миллионов

К детским садам и школе в Волховском районе Ленобласти снова приставят 12-часовую охрану.

На сайте госзакупок, администрация Волховского района объявила совместный аукцион на частную охрану 14 образовательных учреждений. Среди них Сясьстройская средняя школа, детские сады «Дюймовочка», «Рябинка», «Аистенок», «Солнышко», «Искорка» и другие.

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Всего из бюджетов учреждений будет выделено 28,559 млн. Частная компания должна в 2022 и 2023 годах обеспечить детсады и школу 12-часовой охраной, включая обходы.

Также охрану ищут для зданий Дворца детского (юношеского) творчества в Волхове и Сясьстрое. Начальная цена двухлетнего контракта – 3,739 млн рублей.