Один человек погиб, еще один в больнице после лобового ДТП под Волховом

Смертельное ДТП произошло днем 18 декабря на 10 километре трассы “Волхов — Бабино — Иссад” в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Kia Optima и Lada. Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир госпитализирован до прибытия спасателей. Их данные и обстоятельства произошедшего уточняются.