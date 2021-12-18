Один человек погиб, еще один в больнице после лобового ДТП под Волховом

Смертельное ДТП произошло днем 18 декабря на 10 километре трассы “Волхов — Бабино — Иссад” в Волховском районе Ленобласти.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Kia Optima и Lada. Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир госпитализирован до прибытия спасателей. Их данные и обстоятельства произошедшего уточняются.
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18.12.2021 79