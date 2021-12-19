Попова назвала условие для закрытия границ

Автор: Александр Селиванов
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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса может принимать решение о закрытии границы на основании самых различных факторов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье, 19 декабря.

— Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года – когда есть риск для здоровья населения России, это неизбежно, — поделилась Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Попова заявила, что скорость распространения варианта Covid-19 «омикрон» вызывает тревогу своей опасностью.

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