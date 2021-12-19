Попова назвала условие для закрытия границ

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса может принимать решение о закрытии границы на основании самых различных факторов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье, 19 декабря.

— Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года – когда есть риск для здоровья населения России, это неизбежно, — поделилась Попова в интервью телеканалу «Россия 1».