Попова назвала условие для закрытия границ

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса может принимать решение о закрытии границы на основании самых различных факторов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье, 19 декабря.
— Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года – когда есть риск для здоровья населения России, это неизбежно, — поделилась Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
Ранее Попова заявила, что скорость распространения варианта Covid-19 «омикрон» вызывает тревогу своей опасностью.
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