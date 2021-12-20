Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга завершают наряжать

Автор: Александр Селиванов
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Некоторые горожане заметили, что новогодний символ выглядит очень не очень.

В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором идут работы по украшению елки.

Видно, что на елке еще есть проплешины, она немного накренена.

Горожане выразили надежду, что в итоге елочка станет настоящей красавицей, ведь пока она напоминает большинство россиян утром 1 января.

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17.12.2021 5689
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