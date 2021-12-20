Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга завершают наряжать

Некоторые горожане заметили, что новогодний символ выглядит очень не очень.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором идут работы по украшению елки.
Видно, что на елке еще есть проплешины, она немного накренена.
Горожане выразили надежду, что в итоге елочка станет настоящей красавицей, ведь пока она напоминает большинство россиян утром 1 января.
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17.12.2021 5689