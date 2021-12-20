Вильфанд предупредил россиян о сильных морозах и оттепелях после Нового года

Автор: Александр Селиванов
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Столбики термометров будут опускаться до -25°C.

В европейской части России зима будет неоднородная, с чередой оттепелей и сильных морозов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт пояснил, что речь идет о двух последних зимних месяцах — январе и феврале.

— Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20–25 градусов, — отметил он.
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20.12.2021 22
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