Вильфанд предупредил россиян о сильных морозах и оттепелях после Нового года

Столбики термометров будут опускаться до -25°C.
В европейской части России зима будет неоднородная, с чередой оттепелей и сильных морозов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Эксперт пояснил, что речь идет о двух последних зимних месяцах — январе и феврале.
— Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20–25 градусов, — отметил он.
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20.12.2021 22