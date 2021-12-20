Фильм «Человек-паук: нет пути домой» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Фантастический боевик режиссера Джона Уотса «Человек-паук: Нет пути домой» возглавил российский прокат по итогам выходных. Кинокомикс в период с 16 по 19 декабря заработал 1,058 млрд рублей.

Лента вышла в прокат 15 декабря. По сюжету, Питер Паркер, он же Человек-паук обращается за помощью к доктору Стрэнджу, чтобы исправить ситуацию, ухудшившуюся после разоблачения Мисетрио. Однако вскоре все становится намного опаснее. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.

На втором месте оказался фантастический боевик «Матрица: Воскрешение» с Киану Ривзом и Кэрри Энн-Мосс в главных ролях. Фильм собрал кассу в 319,1 млн рублей.

Третью строчку занял мультфильм Гарта Дженнингса «Зверопой-2». Лента собрала 40,5 млн рублей.