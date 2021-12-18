В 2022 году в Петербурге стартуют съемки фильма о детстве майора Грома

Авторы фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» снимут приквел про детство главного героя. Действие фильма снова развернется в Петербурге.

Кинокомпания «BUBBLE Studios» выпустит фильм про детство будущего майора Грома в Петербурге в лихих 90-х. Фильм будет называться «Майор Гром: Трудное детство». Съемки стартуют в 2022 году. Выход картины намечен на начало 2023 года.

«Майор полиции Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры…», — следует из сообщения издательства, опубликованного в соцсети «ВКонтакте».