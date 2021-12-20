Экс-сотрудников «Петергофа» осудили по делу о растрате 42,6 миллионов рублей

Суд в Санкт-Петербурге принял решение в отношении бывших высокопоставленных сотрудниках ГМЗ «Петергоф», участвовавших в многомиллионной схеме присвоения средств.

Следствию удалось доказать, что преступный сговор с подрядчиком, произошедший еще в 2013 году. Министерство культуры выделило деньги на реконструкцию пассажирского причала в Нижнем парке «Петергофа».

Однако средства были похищены и обналичены в два этапа: сначала 27,7 миллиона рублей, затем 14,9 миллиона рублей.

Перед судом предстали ведущий инженер отдела реставрации и реконструкции ФГБУК ГМЗ «Петергоф» Дмитрий Демин и начальник отдела реставрации и реконструкции ГМЗ «Петергоф» Дмитрий Дорохин.

Мужчины признаны виновными. Им назначены 4 лет условного срока с испытательным сроком в два года.