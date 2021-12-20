Мужчина открыл стрельбу у ресторана в Петербурге – фото

По информации ivbg.ru, 20 декабря рядом с рестораном на проспекте Славы в Санкт-Петербурге один из нетрезвых посетителей открыл стрельбу в воздух.

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Работники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации. В 14:46 на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали стрелка. У мужчины изъяли травматический пистолет Grand Power.

Задержанного доставили в седьмой отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Фото: Росгвардия