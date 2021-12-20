В Выборгском районе обманутые дольщики получат заветные ключи от квартир

В 47-м регионе достроен 18-й по счету в этом году «проблемный» дом — ЖК «Кирккоярви», ключи от квартир которого уже скоро получат 130 семей.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в понедельник, 20 декабря.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получил акт ввода в эксплуатацию для ЖК «Кирккоярви» в поселке Поляны Выборгского района. Проблемный дом достроили с опережением графика — сдача планировалась на лето 2022 года. Заезжать в новые квартиры семьи смогут уже в начале января 2022-го.

Строительство многоквартирного дома началось в 2015 году, однако застройщик не довел дело до конца. В 2019 году права застройщика перешли Фонду защиты прав дольщиков.

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На данный момент это уже четвертый дом, достроенный средствами и силами Фонда. В 2021 году разрешение на ввод в эксплуатацию получили три корпуса ЖК «Город детства», где квартиры купили около 100 человек. До конца декабря планируется ввести в эксплуатацию два корпуса проблемного ЖК «Щегловская усадьба», в котором зарегистрированы 189 дольщиков.