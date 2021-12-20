Врачи из Петербурга проводят диспансеризацию для жителей Подпорожского района

Начиная с 20 декабря, врачи из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в течение нескольких дней будут осматривать жителей Подпорожского района.
Заключения будут давать отоларингологи, офтальмологи, хирурги, гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи, онкологи, урологи, андрологи и педиатры – в общей сложности более 20 специалистов.
Врачи отправятся в поселки Важины и Никольский 21 декабря, в поселок Винницы – 22 декабря. А 23 декабря детские врачи будут работать в Подпорожье, а взрослые – в поселке Важины.
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20.12.2021 53