Петербург все больше обретает новогоднюю атмосферу — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В Петербурге завершают новогоднее оформление центра города. 

Как делятся наши коллеги портала 78.ru, в Петербурге завершают новогоднее оформление центра города. На видео удалось запечатлеть световую иллюминацию на Невском проспекте и украшение главной новогодней ели на Дворцовой площади.

Также на главной городской площади начала работу «новогодняя» почта. Все желающие могут бесплатно отправить открытку с тёплыми пожеланиями родным и близким в любую точку страны.

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Фото: МК в Питере

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