Петербург все больше обретает новогоднюю атмосферу — видео

В Петербурге завершают новогоднее оформление центра города.

Как делятся наши коллеги портала 78.ru, в Петербурге завершают новогоднее оформление центра города. На видео удалось запечатлеть световую иллюминацию на Невском проспекте и украшение главной новогодней ели на Дворцовой площади.

Также на главной городской площади начала работу «новогодняя» почта. Все желающие могут бесплатно отправить открытку с тёплыми пожеланиями родным и близким в любую точку страны.

Ранее ivbg.ru публиковал производственный календарь на 2022 год. В приближающемся Новом году россиян ждет 91 выходной и 27 праздничных дней. Публикуем полную информацию о праздничных и нерабочих днях.