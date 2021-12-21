Биржа труда помогла открыть свой бизнес 61 жителю Ленобласти

Сферы бизнеса ― образование, торговля, общественное питание, бытовые услуги, строительство и благоустройство.

«Я много лет работала в Санкт-Петербурге баристой, именно оттуда пошла любовь к итальянскому кофе. Тогда я уже решила для себя, что обязательно открою свою маленькую кофейню в нашем городе, ― рассказывает Ксения, владелица кофейни CIAO CACAO в городе Тосно. ― На Бирже труда мне оказали большую поддержку, помогали в разработке бизнес-плана и объясняли то, что было непонятно. За это всем огромное спасибо».

Напомним, что безработные граждане, подготовившие бизнес-планы, могут претендовать на получение единовременной финансовой помощи в рамках проекта «Займись делом» при открытии своего дела ― 192 тысячи рублей. Если предприниматель при этом создает новые рабочие места для трудоустройства безработных граждан, он дополнительно получает по 96 тысяч рублей за каждое созданное им рабочее место.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи