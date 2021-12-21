Биржа труда помогла открыть свой бизнес 61 жителю Ленобласти

Сферы бизнеса ― образование, торговля, общественное питание, бытовые услуги, строительство и благоустройство.
Напомним, что безработные граждане, подготовившие бизнес-планы, могут претендовать на получение единовременной финансовой помощи в рамках проекта «Займись делом» при открытии своего дела ― 192 тысячи рублей. Если предприниматель при этом создает новые рабочие места для трудоустройства безработных граждан, он дополнительно получает по 96 тысяч рублей за каждое созданное им рабочее место.
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи