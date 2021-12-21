На участке самотечного коллектора в Сланцах проводят капремонт

Сотрудники Леноблводоканала проводят ремонт по улице Свердлова, 31, до Дзержинского, 10, в Сланцах. Это поможет улучшить участок канализационного самотечного коллектора.
В рамках капитального ремонта разрабатываются стартовые и приемные котлованы для прокладки труб, проводится гидроизоляция колец колодцев. Также прокладывают гофрированные трубы и устанавливают колодцы.
Работы проводят в зоне пересечения с сетями газопровода, кабелей связи и электрических кабелей. На месте ремонт контролируют представители данных организаций.
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21.12.2021 65