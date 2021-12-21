Российские военные попали под сход лавины в Южной Осетии

Пятеро военнослужащих оказались погребены под снегом. Найдены только три человека.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, пятеро военных попали в снежную ловушку из-за схода лавины рядом с южным порталом туннеля, идущего через горные хребты и являющегося частью Транскавказской магистрали.

По последним данным трое человек были спасены. В результате ЧС они почти не пострадали. Еще двоих военнослужащих продолжают искать. Сообщается, что они выполняли охрану туннеля, однако не успели покинуть опасную зону во время схода лавины.

Обстоятельства происшествия выясняются.