Минздрав назвал першение в горле и миалгию основными симптомами «омикрона»

Новые случаи заражения омикрон-штаммом в России продолжают выявлять. Министр здравоохранения России перечислил симптомы заболевания.

— В клинической картине омикрон-штамма доминируют признаки ОРВИ, такие как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы и интоксикация часто очень похожи на симптомы гриппа, – сообщил Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, клиническую картину удалось установить на основе данных, которые в Минздраве получили после изучения течения болезни у прибывших из Африки зараженных россиян. Михаил Мурашко отметил, что общее число случаев острого респираторного дистресс-синдрома не превышает количество таких же случаев у зараженных дельта-штаммом.

— Число зараженных омикрон-штаммом детей, которым потребовалась медицинская помощь, выросло в 2,5 раза в сравнении с дельта-штаммом, – добавил Михаил Мурашко.