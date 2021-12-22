Выборжцам вручили медали за спасение людей на льду

Автор: Анастасия Щербакова
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В преддверии Дня спасателя в Ленобласти состоялось награждение лучших спасателей и пожарных региона. Награды также были вручены двум жителям Выборгского района за спасение людей на воде.

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района.

Медаль «За спасение погибающих на водах» вручена жителю поселка Медянка Виктору Николаеву. В конце марта, находясь в своем доме на берегу залива, он услышал крики о помощи и увидел, что тонет мужчина. Мужчина вовремя сообщил о происшествии на экстренный номер 112. Пока спасатели добирались до места, Виктор сам смог вытащить утопающего.

Второй герой, получивший награду «За спасение погибающих на водах» – Андрей Рудаков. 2 апреля, гуляя с собакой по берегу Сайменского канала, он услышал крики о помощи и увидел провалившегося под лед мужчину. Сообщив о происшествии во все экстренные службы и рискуя собственной жизнью, кинулся спасать тонущего в ледяной воде. Подобравшись по льду как можно ближе к пострадавшему, он бросил поводок собаки и попытался вытянуть мужчину, но сам провалился под лед. Андрею удалось выбраться на берег найти длинный жгут и вытянуть утопающего на берег.

Торжественное мероприятие традиционно посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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